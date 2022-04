Stand: 27.04.2022 21:49 Uhr Missbrauchs-Prozess: Bewährungsstrafe für Musiklehrer

Das Landgericht Göttingen hat einen Musiklehrer zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil er eine Jugendliche sexuell belästigt hat. Der 46-Jährige habe in einem Fall eine zum Tatzeitpunkt 14-Jährige unsittlich angefasst, so das Gericht. Von 32 Anklagepunkten wurde der Mann demnach freigesprochen - aus Mangel an Beweisen. Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden. Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, drei Mädchen im Alter zwischen acht und 14 Jahren sexuell belästigt und teils schwer missbraucht zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2022 | 06:30 Uhr