Stand: 20.12.2022 16:22 Uhr Missbrauch von zehnjährigem Mädchen: Verdächtiger gefasst

Nach dem sexuellen Missbrauch eines zehnjährigen Mädchens in Braunschweig befindet sich ein mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige sei bereits am Wochenende festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Montag der Haftrichterin beim Amtsgericht vorgeführt. Diese ordnete Untersuchungshaft an. Am 5. Dezember soll der Täter das Mädchen auf eine Baustelle verschleppt, es bedroht und sich an ihm vergangen haben. Eine intensive Suche in der Braunschweiger Nordstadt in den Tagen danach blieb zunächst erfolglos. Die Ermittler weiteten daraufhin die Fahndung aus und suchten den Tatverdächtigen mit einem Phantombild.

