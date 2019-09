Stand: 12.09.2019 08:26 Uhr

Missbrauch in Wohngruppe: Betreuer vor Gericht

Ein Pädagogen-Ehepaar aus Gifhorn muss sich ab heute vor dem Hildesheimer Landgericht wegen Kindesmissbrauchs und Misshandlung von Schutzbefohlenen verantworten. Das Ehepaar hatte 25 Jahre lang eine Wohngruppe für hilfebedürftige und traumatisierte Kinder in Gifhorn geleitet. Als Haupttäter gilt laut Staatsanwaltschaft der 56-jährige Erzieher. Ihm wird sexueller Kindesmissbrauch in elf Fällen sowie Misshandlung in vier Fällen vorgeworfen. Seine Ehefrau, eine Sozialpädagogin, habe von den Taten gewusst und sei nicht eingeschritten, so die Anklage. Die 60-Jährige ist in fünf Misshandlungsfällen angeklagt.

Angeklagter will sich vor Gericht äußern

Eine inzwischen erwachsene, ehemalige Bewohnerin hatte im Januar mit einer Strafanzeige gegen das Paar den Fall ins Rollen gebracht. Ermittler beschlagnahmten Datenträger und Dokumente in dem Haus. Das Ehepaar sitzt seit März in Untersuchungshaft. Der Erzieher hatte bei den Vernehmungen zunächst angegeben, dass es sich um "Re-Inszenierungen" zur Aufarbeitung früherer Traumata gehandelt habe. Sein Verteidiger kündigte an, dass sich der 56-Jährige vor Gericht äußern werde. Nach Angaben des Gerichts wird die Öffentlichkeit voraussichtlich für den Großteil des Prozesses ausgeschlossen, um die mutmaßlichen Opfer zu schützen. Die Urteile sollen Ende November fallen.

Ehepaar klagt gegen fristlose Kündigung

Träger der Familienwohngruppe waren im Tatzeitraum die Diakonischen Heime Kästorf. Von 2007 an übernahm Life Concepts Kirchröder Turm die Trägerschaft. Nachdem die Vorwürfe bekannt geworden waren, wurde die Gruppe aufgelöst und dem Ehepaar im weiteren Verlauf der Ermittlungen fristlos gekündigt. Dagegen haben beide am Arbeitsgericht Braunschweig Klage eingereicht. Ein Sprecher des Trägers sagte, dass die 60-Jährige als Betreuerin der Wohngruppe weitermachen wolle.

