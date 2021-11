Stand: 26.11.2021 08:45 Uhr Millionenspritze für Braunschweiger Marienstift

Das evangelische Krankenhaus Marienstift in Braunschweig erhält vom Land Niedersachsen eine Förderung von insgesamt zehn Millionen Euro. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) habe am Donnerstag einen entsprechenden Förderbescheid überreicht, teilte die Evangelische Stiftung Neuerkerode mit, zu der die Klinik gehört. Das Geld solle verwendet werden, um Funktions- und Pflegebereiche umzustrukturieren und teils baulich neu zu ordnen. "Durch den Neubau sind wir in der Lage, unseren Patienten komplexe medizinische Leistungen auch zukünftig sehr modern, hochwertig und komfortabel anbieten zu können", sagte Marienstift-Geschäftsführer Jan Wolff.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

