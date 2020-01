Stand: 19.01.2020 08:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Millionenschaden nach Brand in Bowlingcenter

In Brome im Landkreis Gifhorn ist ein Bowlingcenter in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht zu Sonntag aus noch unbekannter Ursache aus. Betroffen sind Bowling- und Kegelbahnen, ein Restaurant und ein Saal. Das Bowlingcenter ist nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand. Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden von mehr als einer Million Euro. Die Feuerwehr war am Morgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Brand in Brome verursacht hohen Schaden 19.01.2020 12:30 Uhr Das Gemeinschaftshaus von Brome (Landkreis Gifhorn) ist in der Nacht zu Sonntag samt Bowlingbahn abgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als eine Million Euro.







