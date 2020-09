Stand: 07.09.2020 08:35 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Milliardenprozess gegen VW wird fortgesetzt

Das Oberlandesgericht Braunschweig setzt in dieser Woche den milliardenschweren Musterprozess von Anlegern gegen Volkswagen mit zwei Verhandlungstagen am Dienstag und Mittwoch fort. Thema wird laut Gericht voraussichtlich die Kursrelevanz der Kapitalmarktinformationen sein. In dem Verfahren geht es um die Frage, ob die Investoren im Skandal um Millionen manipulierter Dieselmotoren rechtzeitig informiert worden sind. Sie klagen auf Schadenersatz.

Videos 04:49 Hallo Niedersachsen VW-Spitze wegen Marktmanipulation angeklagt Hallo Niedersachsen Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen die VW-Spitze erhoben. Es geht um Marktmanipulation. Anleger seien in der Diesel-Affäre vorsätzlich zu spät informiert worden. Video (04:49 min)

Streitwert liegt bei vier Milliarden Euro

Der Prozess läuft seit zwei Jahren, ein Ende sei nach Einschätzung des Gerichts nicht absehbar. Allein die Schriftsätze umfassen laut einer Gerichtssprecherin rund 5.500 Akten-Blätter. Hinzu kommen ihr zufolge zahlreiche Anlagen und mittlerweile 21 Privatgutachten. Den aktuellen Streitwert beziffert das OLG auf etwas mehr als vier Milliarden Euro.

Weitere Informationen Musterverfahren von VW-Anlegern geht weiter Am Braunschweiger Oberlandesgericht ist am Montag das Kapitalanleger-Musterverfahren von VW-Investoren zum Abgasskandal fortgesetzt worden. Zuletzt waren zwei Termine abgesagt worden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.09.2020 | 08:30 Uhr