Milliarden-Deal: VW kooperiert bei Elektroauto-Technik mit Rivian Volkswagen will sich den Zugang zur Elektroauto-Technik von Rivian sichern - und nimmt dafür Milliarden in die Hand. Der US-amerikanische Elektroautohersteller Rivian gilt als Herausforderer von Tesla.

Bis zu fünf Milliarden Euro will VW in den kommenden Jahren in Rivian investieren. Diese sollen nach und nach fließen. Das teilten die beiden Unternehmen am Dienstag mit. Bei der Kooperation gehe es um Software, Steuercomputer sowie die Netzwerk-Architektur. Geplant sei ein Gemeinschaftsunternehmen, in dem gemeinsam Technik für beide Hersteller entwickelt werden soll. "Durch unsere Zusammenarbeit werden wir die besten Lösungen schneller und zu geringeren Kosten in unsere Fahrzeuge bringen", sagte VW-Konzernchef Oliver Blume laut einer Mitteilung am Dienstag.

Videos 3 Min Volkswagen: Elektro-Strategie geht nicht auf Der Automobilmarkt ist zwar gewachsen, aber die Verkaufszahlen für E-Autos sind um 15 Prozent eingebrochen. (13.03.2024) 3 Min

Rivian schreibt bislang rote Zahlen

VW hatte seit Jahren mit Problemen bei der hauseigenen Software-Entwicklung für Elektroautos zu kämpfen. Dadurch verzögerten sich bereits Modellstarts. Mit der Partnerschaft werde unter anderem die Software-Entwicklung beschleunigt, teilte der Wolfsburger Autobauer am Dienstag mit. Bereiche wie Batterien oder Antriebstechnik seien nicht Teil der Partnerschaft, betonte Rivian-Chef Robert Scaringe. Das US-amerikanische Unternehmen ist auf voll-elektrische Lkw, Transporter und SUVs spezialisiert - schreibt bislang aber rote Zahlen.

Perspektive für dual studierende Bachelor-Absolventen

Auch Volkswagen hatte zuletzt mit Schwierigkeiten beim Kurs in Richtung Elektromobilität zu kämpfen. 2023 hatte der Wolfsburger Autobauer Sparmaßnahmen angekündigt, unter anderem bei den Personalkosten. Trotzdem gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt, dass mehrere Hundert dual Studierenden "trotz aktuell herausfordernder Zeiten" übernommen werden sollen. Bachelor-Absolventen sollen demnach übergangsweise in der Produktion am Fließband eingesetzt werden. Im Anschluss werde ihnen eine Tätigkeit in der Verwaltung garantiert.