Mietmarkt: Historisch niedriger Leerstand in Wolfsburg Stand: 21.03.2025 15:06 Uhr Der Mietmarkt in Wolfsburg zeigt eine steigende Preisentwicklung: 2024 lag die mittlere Bestandsmiete bei 6,90 Euro pro Quadratmeter. Neuvermietungen sind mit 7,80 Euro pro Quadratmeter teurer.

Das geht aus der neuen Mietmarktanalyse der Stadt hervor. Im Jahr 2024 wurden demnach in Wolfsburg 2.060 neue Mietverträge abgeschlossen. Die sogenannte Fluktuationsrate - also der Anteil der Haushalte, die innerhalb eines Jahres umziehen - ist von zwölf auf neun Prozent gesunken. Damit liegt sie zwar noch im als gesund geltenden Bereich zwischen acht und zwölf Prozent, der Rückgang deute jedoch daraufhin, dass Wohnraum knapper wird.

Historisches Tief beim Leerstand in Wolfsburg

Gleichzeitig sind in Wolfsburg so wenig Wohnungen leer wie noch nie. Die sogenannte Fluktuationsreserve – also der Anteil an leerstehenden Wohnungen, der für einen funktionierenden Markt nötig ist - liegt mit 0,7 Prozent deutlich unter dem empfohlenen Richtwert von zwei bis vier Prozent. Wohnungen, unabhängig von Ausstattung, Lage oder Preis, finden demnach derzeit sehr schnell neue Mieterinnen und Mieter. Zum Vergleich: Die Leerstandsquote lag laut Zensusdaten von 2022 landesweit bei 4,1 Prozent, mit regionalen Schwankungen zwischen 2,1 Prozent im Landkreis Vechta und 8,8 Prozent im Landkreis Goslar.

Bezahlbarer Wohnraum schwindet - Mitte des Marktes wächst

Seit 2020 sind die Wolfsburger Bestandsmieten jährlich im Schnitt um 16 Cent pro Quadratmeter gestiegen, bei Neuvermietungen liegt der Anstieg bei 15 Cent. Nach Angaben der Stadt sorgt das für eine gewisse Preisstabilität - auch dank der großen Wohnbaugesellschaften, die Grundlage für die Analyse waren. Die zeigt, dass immer mehr Wohnungen aus der günstigen in die mittlere Preiskategorie aufrücken. Der Anteil von Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis unter 7,50 Euro schrumpft. 2023 waren noch 55 Prozent der Neuvermietungen in Wolfsburg für diesen Preis zu haben. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 51 Prozent.

