Stand: 06.08.2019 16:10 Uhr

Meteorologen erwarten erneut heftige Gewitter

Nach den kurzen, aber heftigen Unwettern am Montagabend in Niedersachsen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch weitere heftige Gewitter. Besonders betroffen sein werde voraussichtlich der südöstliche Teil des Landes, sagte ein DWD-Sprecher. Vereinzelt könne es auch Starkregen geben. Auch in den übrigen Landesteilen müsse mit durchziehenden Gewittern gerechnet werden, so der Sprecher. An der wechselhaften Wetterlage werde sich dann auch in den kommenden Tagen nur wenig ändern. Bereits am Montagabend hatte ein Unwetter insbesondere im östlichen Niedersachsen ordentlich Chaos verursacht.

Heftiges Unwetter verursacht Chaos 06.08.2019 13:45 Uhr Am Montagabend haben heftiger Wind und Starkregen im östlichen Niedersachsen für Chaos gesorgt. Straßen wurden überflutet und Bäume entwurzelt.







5 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

15 Minuten massiver Regen in Peine

In Peine ließ heftiger Wind Bäume umstürzen, Starkregen sorgte für zahlreiche überflutete Keller, Augenzeugen berichteten sogar von herumfliegenden Dachziegeln. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Es habe schlagartig und etwa für fünfzehn Minuten massiv geregnet, sagte der Einsatzleiter, Sven Böses. Auf der B444 in Peine mussten Einsatzkräfte mehrere Autos aus dem Wasser schieben - sie waren in einer Unterführung in den Regenfluten stecken geblieben. Unweit davon, auf der A2, verunglückte bei dem Unwetter ein Motorradfahrer. Vermutlich wegen Aquaplanings war der 19-Jährige unter ein fahrendes Auto gerutscht, wie ein Polizeisprecher sagte.

"Es kam wie aus Eimern runter"

Auch in Lehrte und Sievershausen sorgten Starkregen, kleinkörniger Hagel und extreme Sturmböen für entwurzelte Bäume und gesperrte Straßen. Es war bereits das zweite heftige Unwetter in der Region innerhalb von zwei Wochen. "Wie aus Eimern kam das runter", schilderte Dagmar Meyer aus Sievershausen den Wolkenbruch. Bei ihr stand der gesamte Garten unter Wasser. Im Lehrter Krankenhaus löste eindringendes Wasser die Brandmeldeanlage aus. Das Unwetter entwurzelte in der Stadt zudem einen Baum, der auf ein parkendes Auto fiel. Verletzt wurde niemand.

Kanalisation gibt nach

Chaos gab es auch in den Landkreisen Oldenburg und Diepholz: Eine Gewitterzelle sorgte auch hier für ein kurzes, heftiges Unwetter. Es gab Blitze, Donner und Starkregen. Innerhalb weniger Minuten waren Straßen zum Teil überflutet. Auf der A1 ging es für die Autos nur noch im Schneckentempo voran. Oft konnte die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen: Vielerorts kamen nach starkem Regen Gullydeckel hoch.

Links Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 06.08.2019 | 13:30 Uhr