Stand: 17.10.2023 07:46 Uhr Metalldiebe machen tonnenschwere Beute im Harz

Metalldiebe haben aus einer Lagerhalle im Walkenrieder Ortsteil Zorge (Landkreis Göttingen) mehr als zwei Tonnen Zinn und Nickel gestohlen. Die Metalle waren in Eimern und Fässern gelagert. Wie die ausgewerteten Spuren ergaben, müssen die Täter die Fässer zunächst mit einem firmeneigenen Hubwagen zum rückwärtigen Firmengelände transportiert haben, teilte die Polizei mit. Das Gelände grenzt an ein Waldstück. Dort packten die Täter die tonnenschwere Beute in der Nacht zum Sonntag offenbar um und luden sie in ein anderes Fahrzeug. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.

