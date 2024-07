Messerstich in den Bauch: 40-Jähriger in Salzgitter schwer verletzt

Stand: 28.07.2024 10:50 Uhr

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Samstag in seiner Wohnung in Salzgitter-Hallendorf bei einem Streit durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Ein Verdächtiger kam vorübergehend in Polizeigewahrsam.