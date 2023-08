Stand: 10.08.2023 07:33 Uhr Messerattacke im Harz: Gesundheitszustand des Opfers ist stabil

Nach einem Messerangriff auf einen 24-Jährigen in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) im Harz ist der gesundheitliche Zustand des Mannes stabil. Das hat die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der 24-Jährige war mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden, wo er notoperiert werden musste. Er war vor zwei Tagen in Clausthal-Zellerfeld offenbar mit einem 22-Jährigen aneinandergeraten. Der 24-Jährige wurde dabei durch Messerstiche schwer verletzt. Gegen den 22-jährigen mutmaßlichen Angreifer ermittelt die Polizei wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Er war direkt nach dem Ereignis am Tatort festgenommen worden.

