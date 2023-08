Messerangriff auf 62-Jährige: Verdächtiger nach Hausbrand gefasst Stand: 07.08.2023 17:29 Uhr Auf einem Parkplatz in Salzgitter-Lebenstedt ist am Montag eine Frau durch Messerstiche schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein Mann, in dessen Wohnung es wenig später brannte.

Der 61-jährige Mann soll die Frau am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes attackiert haben. Die 62-Jährige wurde nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Braunschweig durch Messerstiche an Kopf und Oberkörper schwer verletzt. Ersthelfer versorgten das Opfer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Laut Staatsanwaltschaft ist sie nicht vernehmungsfähig, Lebensgefahr besteht aber nicht.

Messerangriff und Wohnungsbrand - gibt es einen Zusammenhang?

Der Tatverdächtige war zunächst flüchtig. Etwa eine halbe Stunde nach diesem Vorfall wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter-Lebenstedt gerufen. Nach Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte den leicht verletzten Mieter der Wohnung in dem Haus. Bei ihm handelte es sich um den gesuchten Tatverdächtigen. Der 61-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Warum es in der Wohnung brannte, muss noch ermittelt werden.

