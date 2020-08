Stand: 26.08.2020 07:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Messerangriff: Prozess gegen 50-Jährigen beginnt

Vor dem Landgericht Braunschweig muss sich ab heute ein Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Der 50-Jährige soll laut Anklage einem anderen Mann in seiner Wohnung mit einem Kochmesser in den Rücken gestochen haben. Das Opfer konnte durch eine Notoperation gerettet werden. Der mutmaßliche Täter hatte zuvor Gäste in einer Restaurant in Hahnenklee belästigt und war des Hauses verwiesen worden. Das spätere Opfer hatte den alkoholisierten Mann daraufhin nach Hause gebracht. Die Staatsanwaltschaft will den suchtkranken Angeklagten in einer psychiatrischen Klinik unterbringen lassen.

