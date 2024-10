Messer-Attacke in Vechelde: Mutmaßlicher Angreifer in U-Haft Stand: 21.10.2024 09:50 Uhr Nach einem Messerangriff mit vier Schwerverletzten im Landkreis Peine befindet sich der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Über das Motiv des 32-Jährigen ist bislang nichts bekannt.

Der 32-Jährige wurde einem Richter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Angreifer hatte am Samstag laut Polizei drei Männer im Alter von 18, 66 und 73 Jahren sowie eine 48-jährige Frau am Straßenrand im Vechelder Ortsteil Vallstedt (Landkreis Peine) attackiert. Wie die Polizei dem NDR Niedersachsen bestätigte, waren die Opfer nahe der dortigen Bushaltestelle dabei, den Gehweg zu fegen oder befanden sich in ihren Vorgärten, als sie angegriffen wurden. Die vier Opfer und der mutmaßliche Täter sind nach Angaben eines Polizeisprechers Deutsche und wohnten im selben Haus.

Opfer zum Teil schon vernommen

Der 32 Jahre alte mutmaßliche Täter aus Peine habe sich noch vor Ort von den Beamten widerstandslos festnehmen lassen. Bislang ist der Mann nicht vorbestraft. Die Polizei hatte nach der Festnahme mitgeteilt, es gebe Hinweise, dass der Mann psychisch krank sein könnte. Bei keinen der vier Opfer bestehe Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. "Sie befinden sich weiter in ärztlicher Behandlung, konnten zum Teil aber auch am Samstagabend schon vernommen werden", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

