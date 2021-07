Stand: 09.07.2021 17:52 Uhr Menschliche Knochen in Wolfenbütteler Waldstück gefunden

In einem Waldgebiet in Wolfenbüttel sind mehrere menschliche Knochen gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen die Knochen bemerkt und die Beamten alarmiert. Die Knochen seien "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich menschlichen Ursprungs", heißt es. Die Polizei suchte vor Ort nach Spuren. Bisher könnten aber keine Angaben zur Identität der verstorbenen Person und zur Todesursache gemacht werden.

