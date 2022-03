Stand: 04.03.2022 08:42 Uhr Mensch am Hauptbahnhof Braunschweig von Güterzug überrollt

Am Hauptbahnhof in Braunschweig ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Laut Bundespolizei wurde er von einem durchfahrenden Güterzug überrollt. Nach Aussage des Lokführers sei die Person "torkelnd ins Gleis gefallen", teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Am Braunschweiger Hauptbahnhof sind mehrere Gleise gesperrt worden.

