Mehrjährige Haftstrafen für Betrug mit Baumaschinen Stand: 02.02.2022 16:24 Uhr Das Landgericht Braunschweig hat zwei Männer am Mittwoch zu Haftstrafen wegen Betrugs verurteilt. Der Haupttäter muss für fünf Jahre, sein Komplize für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Männer im Alter von 36 und 37 Jahren zwischen Dezember 2019 und Juli 2021 unter anderem bundesweit Bagger, Radlader und Rüttelplatten gemietet, aber nicht zurückgegeben haben. Dabei richteten sie einen Schaden von mindestens 1,4 Millionen Euro an. Die Angeklagten hatten die Taten in dem Prozess weitestgehend eingeräumt und um Entschuldigung gebeten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision ist möglich.

Namen erfunden, Pässe gefälscht

Dem hauptangeklagten 37-Jährigen hatte die Staatsanwaltschaft 38 Taten zur Last gelegt, dem jüngeren Mann 16 Taten. In unterschiedlichen Besetzungen sollen die beiden gemeinsam mit weiteren Personen agiert haben. Mit einem Firmengeflecht, fingierten Namen und gefälschten Pässen mietete der Hauptangeklagte unter anderem Mini-Bagger, Radlader und Rüttelplatten an. Die Baumaschinen vermieteten oder verkauften die Täter weiter. Der 37-Jährige besaß zudem illegal eine Schusswaffe mit Munition.

