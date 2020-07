Stand: 11.07.2020 16:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Mehrfamilienhaus in Einbeck brennt ab

In einem Mehrfamilienhaus in Einbeck (Landkreis Northeim) ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude im Vollbrand. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei waren mehr als 200 Feuerwehrleute im Ortsteil Greene im Einsatz. Bei dem Feuer sind nach derzeitigen Erkenntnissen vier Menschen verletzt worden.

Ursache noch nicht geklärt

Wegen des starken Rauchs rief die Polizei Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ortskundige Autofahrer wurden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, insbesondere die Ortschaften Kreiensen und Greene. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang unklar.

