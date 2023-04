Stand: 12.04.2023 21:00 Uhr Mehrfacher Betrug? Prozess gegen Firmenchef in Göttingen gestartet

Ein 51-jähriger Firmenchef aus Bad Lauterberg im Südharz steht seit Mittwoch vor dem Göttinger Landgericht. Ihm wird vorgeworfen, Beiträge zur Sozialversicherung nicht gezahlt zu haben - in mehr als 50 Fällen. So ist den Versicherern laut Anklage ein Schaden von mehr als 1,5 Millionen Euro entstanden. Außerdem soll er die Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes getäuscht haben, indem er die Bruttolöhne seiner Beschäftigten niedriger angegeben haben soll, als sie tatsächlich waren. Dadurch seien fast 300.000 Euro Schaden entstanden. Zudem wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, beim Finanzamt falsche Angaben gemacht und so 1,2 Millionen Euro Steuern hinterzogen zu haben. Aufgeflogen ist der mutmaßliche Betrug, als die Behörden routinemäßig die Geschäfte überprüft haben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2023 | 08:30 Uhr