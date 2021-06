Stand: 24.06.2021 08:43 Uhr Mehrere Teiche in Wolfsburg werden belüftet

Die Stadt Wolfsburg setzt im Mühlenteich in der Kreuzheide, im Neuen Teich und im Detmeroder Teich wieder Belüfter ein. So soll verhindert werden, dass die Gewässer wegen Sauerstoffmangels sprichwörtlich umkippen. Grund für die Maßnahme sind die stark gestiegenen Temperaturen in der vergangenen Woche. Sie stellen für die Teiche eine erhebliche Belastung dar. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es den Angaben zufolge zu schädlichem Sauerstoffmangel kommen, durch den Kleinstlebewesen im Wasser absterben. Die eingesetzten Belüfter seien besonders wirksam und leise, teilte die Stadt Wolfsburg mit.

