Mehrere Lkw kollidieren auf der A2 - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 mit mehreren beteiligten Lkw ist am Montag ein Mann schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge waren am Vormittag drei Lastwagen und Kleintransporter aufeinandergefahren. Der Transporterfahrer wurde eingeklemmt und schwer verletzt, ebenso ein weiterer Fahrer. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde teilweise gesperrt, der Verkehr staute sich auf sieben Kilometern Länge.

