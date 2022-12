Stand: 22.12.2022 15:20 Uhr Mehrere Hunderttausend Euro Schaden bei Brand in Gifhorn

In Gifhorn hat ein Feuer in einer Möbeltischlerei einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro verursacht. Der Brand war kurz nach Mitternacht entdeckt worden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Donnerstagvormittag hin. Laut Feuerwehr gab es im Innern der Halle etliche Flammennester, weil dicht gepackte Holzstapel und ein Pelletlager brannten. Damit die Löschtrupps an die Brandherde kommen konnten, wurde mit einem Bagger das Hallendach aufgerissen, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Wegen der Löscharbeiten musste der Eyßelheideweg bis zum Mittag für den Straßenverkehr gesperrt werden.

