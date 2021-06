Stand: 01.06.2021 11:00 Uhr Mehr als 1.500 Pflanzen: Saison im Brockengarten beginnt

Am Dienstag beginnt die Saison im Brockengarten. Zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es wieder Führungen über das Gelände hoch oben auf dem Brocken. Brockenanemonen, Veilchen und Enziane gibt es auf mehr als 1.100 Meter Höhe zu sehen, insgesamt sind es rund 1.500 Pflanzenarten aus allen Hochgebirgen der Welt. Wer den Brockengarten besuchen will, muss sich vorher beim Nationalpark Harz anmelden und einen negativen Corona-Test mitbringen.

