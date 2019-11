Stand: 09.11.2019 16:23 Uhr

Mauerfall: Gemeinsame Feier in Marienborn

Der ehemalige Grenzübergang Marienborn, dem ehemals größten entlang der deutsch-deutschen Trennlinie, ist anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls am Sonnabend zu einem großen Festgelände geworden, das Besucher seit dem Vormittag erkunden. Den Tag und das Festival "Grenzenlos" feiern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam.

Hallo Niedersachsen am Grenzübergang Marienborn Hallo Niedersachsen - 08.11.2019 19:30 Uhr Heute jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. Aus diesem Anlass sendet das NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen gemeinsam mit dem MDR vom früheren Grenzübergang Marienborn.







Bischöfe Meyns und Kramer sprechen

Bei einem ökumenischen Gottesdienst sprachen Friedrich Kramer, Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), und der Landesbischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche in Braunschweig, Christoph Meyns, über die Zeit der Trennung, die Hoffnung der Wiedervereinigung und von ihren persönlichen Erinnerungen. Für Kramer war der 9. November 1989 ein Tag der Freude. An dem "Wahnsinn vor 30 Jahren" müsse man sich auch heute noch freuen, sagte er.

Braunschweig "wie ein Blinddarm abgeschnitten"

Der EKM-Bischof sagte, damals seien sich die Menschen völlig freundlich begegnet. Diese Freundlichkeit gegenüber Fremden sei in den vergangenen Jahren abhanden gekommen, bedauerte Kramer. Dabei stecke darin auch Kraft und Heil. Es sei wichtig miteinander zu sprechen und nicht auszugrenzen, mahnte Kramer. Landesbischof Meyns sagte, das Braunschweiger Land sei durch die Teilung auch "wie ein Blinddarm abgeschnitten" gewesen. Mitteldeutschland sei das kulturelle Kernland, dort lägen wichtige Stätten der Reformation, betonte er.

Zur gemeinsamen Festveranstaltung am Nachmittag sind auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Sachsen-Anhalts Landeschef Reiner Haseloff (CDU) gekommen. Ebenso Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Marienborn - seit 1996 Gedenkstätte

Zum Jahrestag der Wiedervereinigung ist das neue Besucherleitsystem offiziell eröffnet worden. Es soll Gästen auf dem großen Gelände eine bessere Orientierung bieten. Der Grenzübergang Helmstedt-Marienborn war die größte und bedeutendste an der innerdeutschen Grenze außerhalb Berlins. Rund 1.000 Bedienstete versahen auf dem 35 Hektar großen Areal zu DDR-Zeiten ihren Dienst. Ab 1996 wurde die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn eingerichtet.

