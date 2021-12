Stand: 17.12.2021 08:11 Uhr Materialmangel: Wird Landesgartenschau auf 2023 verschoben?

Der Kreistag in Northeim entscheidet heute darüber, ob die Landesgartenschau auf 2023 verschoben wird. Wegen der Corona-Pandemie gibt es Engpässe bei Material und Personal; die Arbeiten werden nicht rechtzeitig fertig. Eigentlich sollte die Landesgartenschau im Frühjahr 2022 starten. Durch das Verschieben würde das Defizit auf 4,7 Millionen Euro steigen. Der Stadtrat von Bad Gandersheim war am Donnerstagabend nicht beschlussfähig und wird am Montag entscheiden.

Weitere Informationen Bad Gandersheim: Landesgartenschau soll verschoben werden Wegen Corona fehlte es unter anderem an Baumaterial. Eine endgültige Entscheidung soll kommende Woche fallen. (08.12.2021) mehr

