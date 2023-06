Maßregelvollzug Moringen: Straftäter weiter auf der Flucht Stand: 26.06.2023 08:26 Uhr Die Polizei sucht weiter nach einem aus dem Maßregelvollzug Moringen geflüchteten Mann. In welchem Landkreis sich der Flüchtige aufhalten könnte, ist derzeit unklar.

An einer möglichen Spur in den Landkreis Diepholz ist der dortigen Polizei zufolge nichts dran. Der Mann habe früher eine Wohnanschrift und Angehörige im Landkreis gehabt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. "Es gibt keine Erkenntnisse, dass er sich hier im Bereich aufhält", sagte der Sprecher. "Er hat im Moment keinen Bezug hierher."

Landkreis Northeim: Keine Anhalter mitnehmen

Die Polizei in Northeim geht derweil davon aus, dass der Flüchtige den Landkreis verlassen haben könnte. Sie hält dennoch ihren Aufruf an Autofahrerinnen und Autofahrer aufrecht, keine Anhalter mitzunehmen, wie ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen sagte. Eine konkrete Gefahr gehe von dem Gesuchten nicht aus, hieß es.

Suche per Hubschrauber und Mantrailer-Spürhunden

Die Polizei Northeim weiß nach eigenen Angaben seit Samstagmorgen von dem Verschwinden des Mannes. Die Polizei habe mit einem Hubschrauber und Spürhunden nach ihm gesucht. Detaillierte Angaben zur Person machte die Polizei nicht. Im Maßregelvollzug werden nach richterlicher Anordnung Straftäter mit Suchterkrankungen oder psychischen Krankheiten untergebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.06.2023 | 08:00 Uhr