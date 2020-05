Stand: 15.05.2020 06:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Massive Umsatzverluste für Campingplätze?

In Niedersachsen dürfen die Campingplätze wieder öffnen - aber wegen der Corona-Abstandsregeln nur die Hälfte der Stellplätze vermieten. Zu Pfingsten sind die Plätze etwa im Harz schon gut gebucht, wie der Harzer Tourismusverband mitteilte. Dennoch haben viele Campingplatzbetreiber weiterhin Sorgenfalten auf der Stirn - zum Beispiel Anne Busch. Sie betreibt einen Campingplatz auf der Fulda-Flussinsel in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und rechnet mit einem massiven Umsatzverlust.

Mehr Kosten, geringere Einnahmen

Normalerweise verzeichnet Busch in der Saison von Ende März bis Ende Oktober 30.000 Übernachtungen. Aufgrund der Auflagen sei jetzt maximal noch die Hälfte möglich, daher sei der Platz schon bis Mitte Juni ausgebucht. "Wir haben Gästen schon absagen müssen", so Busch. Auch die Wiesen seien nun in Parzellen eingeteilt worden. Mitarbeiter kontrollierten, dass die Gäste nicht zu dicht beieinander stehen und dass nur jeder zweite Platz belegt ist. Dazu kämen die strengen Hygiene-Auflagen: Sie müsse zusätzliche Reinigungskräfte einstellen, sagt Busch. Die Kosten würden also steigen, bei geringeren Einnahmen. Das könnte ein Grund sein, dass der ein oder andere Campingplatz die Sanitäranlagen nicht öffnen wird, vermutet Busch. Viele Campinggäste hätten ohnehin eine Toilette oder eine Dusche an Bord.

Saison verlängern

Trotzdem: Anne Busch ist froh, dass sie ihren Campingplatz in Hann. Münden wieder aufmachen durfte. Und sie hat schon beschlossen, dass sie in diesem Jahr länger machen will als normal: Statt bis Ende Oktober soll der Platz in diesem Jahr auch im Winter geöffnet sein. "Wir werden über den Winter hier bleiben und versuchen, das eine oder andere einzunehmen, was uns jetzt leider entgangen ist."

