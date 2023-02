Stand: 19.02.2023 14:06 Uhr Maskierter Mann überfällt Tankstelle mit Beil - Zeugen gesucht

Die Polizei Wolfsburg sucht nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Wolfsburger Ortsteil Reislingen Zeugen. Demnach betrat am Samstagabend um 18.54 Uhr eine männliche und maskierte Person die Tankstelle. Er soll den Mitarbeiter mit einem Beil in der Hand aufgefordert haben, ihm das Geld aus der Kasse zu geben und in eine Stofftasche zu packen. Anschließend flüchtete er mit dem Geld zu Fuß in Richtung Friedhof. Wie viel Geld der Täter erbeutete, ist bislang noch unklar. Zeugen, die zu der Tatzeit im Bereich der Tankstelle oder auf den umliegenden Straßen und Wegen eine verdächtige Person gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (05361) 464 60 in Verbindung zu setzen.

