Maskierte verprügeln 24-Jährigen in Göttingen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines gewalttätigen Angriffs in Göttingen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, sollen drei Unbekannte am Freitagabend gegen 23.15 Uhr auf einen 24-Jährigen losgegangen sein. Die maskierten Männer hätten ihn auf einem Gehweg an der Kreuzung Friedländer Weg/Herzberger Landstraße verprügelt und ihm im Anschluss eine Schärpe vom Oberkörper gerissen. Danach habe einer der Täter dem Göttinger Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Aus welchem Motiv die Täter handelten, warum sie die Schärpe entwendeten und wie diese aussah, konnte die Polizei auf Nachfrage am Montag nicht sagen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Tat und zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15 zu melden.

