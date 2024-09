Maschine kaputt: Fabrik von Nordzucker in Schladen steht still Stand: 24.09.2024 08:03 Uhr Wegen eines Defekts steht die Fabrik vom Zuckerproduzenten Nordzucker in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) seit mehr als zwei Wochen still. Die Rübenkampange dauert deshalb vermutlich länger. Das sorgt die Landwirte.

Die Maschine, die den Saft aus den Zuckerrüben presst, ist kaputt. Der Defekt im Werk führe vermutlich zu einem Stau in der Ernte, sagte Markus Gerhardy, Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Göttingen, dem NDR Niedersachsen. So einen großen Schaden in einer Zuckerfabrik habe er noch nie erlebt.

Bauern in Sorge: Rüben könnten anfangen zu faulen

Die Rüben müssen jetzt auf die vier anderen Nordzucker-Werke verteilt werden. Und die sind schon ausgelastet. Das führt wohl dazu, dass die Rübenkampagne, also die Zeit, in der Zuckerfabriken die Zuckerrüben verarbeiten, länger dauern wird - vermutlich bis Februar oder März, wie Jörg Vietmeier von Nordzucker dem NDR Niedersachsen mitteilte. Je nachdem, wie nass und kalt es in den nächsten Wochen ist, könnten die Rüben der Bauern anfangen zu faulen. Wann der Schaden in Schladen behoben ist, ist laut Nordzucker noch völlig unklar. Die Reparaturen würden vermutlich noch einige Wochen dauern.

