Stand: 21.06.2023 20:45 Uhr Mann wird aus Auto geschleudert und wohl von Lkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall auf der A2 bei Rennau (Landkreis Helmstedt) sind am Mittwoch insgesamt fünf Männer verletzt worden. Einer von ihnen war aus dem Pkw geschleudert worden, blieb auf einem Fahrstreifen liegen und wurde vermutlich von einem nachfolgenden Lkw erfasst. Der 30-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die weiteren Männer wurden zum Teil schwer verletzt. Der 31-jährige Fahrer habe zuvor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen war demnach frontal in die Böschung auf der rechten Fahrbahnseite geschleudert. Die A2 wurde für rund 90 Minuten in Richtung Hannover voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.06.2023 | 06:30 Uhr