Mann will Kinder ins Auto ziehen - Festnahme

Die Polizei in Northeim hat einen Mann festgenommen, der versucht haben soll, zwei Jungen in sein Auto zu ziehen. Er habe die beiden acht und elf Jahre alten Kinder unabhängig voneinander vor einer Grundschule angesprochen, teilten die Beamten mit. Beide Male soll der Beschuldigte die Schüler am Arm gepackt haben. Die Kinder konnten sich befreien und flüchten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Ermittlern, den Mann festzunehmen. Er ist den Angaben zufolge bereits wegen einer Sexualstraftat vorbestraft. Gegen ihn wurden zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

