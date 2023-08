Stand: 22.08.2023 15:35 Uhr Mann wegen Mordes an 19-Jähriger aus Klötze angeklagt

Ein 42-Jähriger muss sich wegen Mordes an einer 19-Jährigen, deren Leiche im Landkreis Helmstedt gefunden worden war, vor dem Landgericht Stendal verantworten. Das teilte das Gericht am Dienstag mit. Der Prozess soll am 19. September beginnen. Der Angeklagte aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) soll mit der jungen Frau aus demselben Ort Anfang März in einem Lieferwagen in einen Wald zwischen Hoitlingen und Jembke (Landkreis Gifhorn) gefahren sein. Dort kam es den Angaben zufolge zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Danach soll er seinem Opfer 32 Stichverletzungen im Brustkorb und im Oberbauch zugefügt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau binnen weniger Minuten starb. Ihre Leiche soll der Mann in Bahrdorf (Landkreis Helmstedt) in der Nähe eines Kieswerkes vergraben haben. Sie wurde erst Ende April gefunden.

