Stand: 19.09.2022 08:50 Uhr Mann vergisst Rucksack mit Drogen - und holt ihn bei Polizei ab

In Braunschweig ist ein 22-Jähriger am Sonntag mit einer Strafanzeige belegt worden, nachdem er seinen Rucksack mit Drogen am Hauptbahnhof vergessen hatte. Am Sonntagmorgen rief der Mann bei der Bundespolizei an und fragte nach, ob sein vergessener Rucksack abgegeben wurde. Als die Beamten den Rucksack von der Deutschen Bahn im Bahnhof in Empfang nahmen, fanden sie in der Tasche neben Marihuana auch eine Dose mit Amphetaminen. Als der 22-Jährige den Rucksack am Sonntagmittag nichtsahnend abholen wollte, bekam er anstelle der Drogen eine Anzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden beschlagnahmt und an die zuständige Landespolizei übergeben.

