Stand: 21.10.2020 14:12 Uhr Mann "vergisst" Ehefrau auf Raststätte Hedemünden

Ein Mann hat am Mittwochmorgen seine Ehefrau auf einer Raststätte an der Autobahn 7 versehentlich zurückgelassen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Familie aus Norwegen hatte gegen 8.15 Uhr auf dem Rückweg aus Spanien auf dem Rasthof Hedemünden eine Pause eingelegt. Mann und Sohn fuhren weiter - die Frau blieb zurück. Ein zufällig anwesender Zollbeamter brachte die Norwegerin mit der Autobahnpolizei in Kontakt, die den Familienwagen gut 50 Kilometer weiter bei Echt (Landkreis Northeim) stoppte. Vater und Sohn hatten das Fehlen der Frau noch nicht bemerkt. Sie dachten, sie schliefe auf der Rückbank.

