Stand: 17.12.2024 10:01 Uhr Mann verbrennt in Northeim Verpackungen - drei Verletzte in Kita

In Northeim sind am Montagnachmittag zwei Mitarbeiter eines Kindergartens und ein vierjähriges Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann auf dem Grundstück einer Firma rund 20 leere Zement-Verpackungen verbrannt. Dabei setzten sich den Angaben zufolge offenbar Schadstoffe frei, die in die Lüftungsanlage des Kindergartens gegenüber eindrangen. Eine 24-jährige Mitarbeiterin bemerkte einen ätzenden und beißenden Geruch in dem Gebäude, so die Polizei. Wenig später klagten die 24-Jährige, ein vierjähriges Kind aus dem Kindergarten und ein 40 Jahre alter Mitarbeiter über Atemwegsbeschwerden, Übelkeit und Kopfschmerzen. Das Kind wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt. Weitere Kindergarten-Kinder blieben laut einer Polizeisprecherin unverletzt. Die Beamten ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Luftverunreinigung gegen den 60-Jährigen, der die Zement-Verpackungen verbrannt haben soll.

