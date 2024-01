Mann überfällt Paketboten und fährt mit Lieferwagen davon Stand: 04.01.2024 12:31 Uhr Ein unbekannter Mann hat in Braunschweig einen Paketboten überfallen und mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend flüchtete er mit dem Lieferwagen. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Der 30-jährige Paketdienstfahrer war laut Polizei am Mittwochnachmittag im Stadtteil Timmerlah unterwegs, als ihn ein komplett in Schwarz gekleideter Mann ansprach und bedrohte. Mit dem Auslieferungsfahrzeug sei der auf etwa 35 Jahre geschätzte Täter anschließend davongefahren. Die von dem Paketboten alarmierte Polizei leitete eine Großfahndung ein. Rund 30 Minuten später wurde der gestohlene, weiße Hermes-Transporter den Angaben zufolge in der Braunschweiger Weststadt entdeckt. Der Täter war nicht mehr zu sehen. "Das Fahrzeug war verlassen und es fehlten einige Pakete", teilten die Ermittler mit.

Nach Überfall auf Paketdienstfahrer - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fahndet nun nach dem Mann und sucht Zeugen. Der Tatverdächtige soll laut Angaben des Paketboten etwa 1,75 Meter groß sein und eine sportliche Figur haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen.

