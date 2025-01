Stand: 08.01.2025 06:58 Uhr Mann stirbt in Wolfsburg nach E-Scooter-Unfall

In Wolfsburg ist ein 49-jähriger Mann nach einem Unfall mit einem E-Scooter gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Montagabend mit dem E-Scooter unterwegs, stürzte und verletzte sich schwer. Ein Zeuge fand ihn bewusstlos, leistete Erste Hilfe und wurde von einem weiteren Passanten unterstützt. Trotz der schnellen Hilfe starb der 49-jährige Mann am nächsten Tag in einer Klinik. Die Polizei Wolfsburg sucht nun nach Zeugen, da der Unfallhergang noch unklar ist.

