Stand: 22.08.2022 15:33 Uhr Mann stirbt beim Baden im Zankwieser Teich

Am Sonntagnachmittag ist ein 59 Jahre alter Mann beim Baden im Zankwieser Teich bei Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) gestorben. Badegäste bemerkten, dass der 59-Jährige aus Goslar leblos im Wasser trieb, wie die Polizei mitteilte. Die Zeugen zogen ihn aus dem Wasser und begannen mit der Reanimierung. Ein Rettungshubschrauber brachte einen Notarzt aus Göttingen an den Unglücksort - vergeblich. Der Mediziner konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht, so die Polizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 23.08.2022 | 06:30 Uhr