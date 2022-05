Stand: 27.05.2022 08:21 Uhr Mann stirbt bei Motorradunfall in Braunlage

Bei einem Zusammenstoß von zwei Motorradfahrer in Braunlage (Landkreis Goslar) ist am Donnerstagnachmittag ein 38-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann vermutlich zu schnell in eine Kurve gefahren und gestürzt. Dabei prallte er mit einem entgegenkommenden Motorrad zusammen. Der 39-jährige Fahrer des anderen Motorrads und seine 36-jährige Mitfahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 4 bei Braunlage war am Abend stundenlang gesperrt.

