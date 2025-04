Stand: 10.04.2025 09:50 Uhr Mann springt auf Auto und demoliert BMW: Fahndung erfolgreich

Im Fall eines demolierten Autos in Braunschweig hat die Polizei nun den mutmaßlichen Täter ermittelt. Den Angaben zufolge waren nach der öffentlichen Suche mithilfe eines Fotos mehrere Hinweise eingegangen. Bei dem Vorfall soll der Verdächtige am Silvestertag im Parkhaus eines Braunschweiger Einkaufszentrums auf einem Autodach auf- und abgesprungen sein. Dabei beschädigte er die Frontscheibe, die Motorhaube und den Seitenspiegel. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 15.000 Euro. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wird, flüchtete er mit dem Fahrrad. Der Halter des Autos gab an, dass er zuvor ein "Missverständnis" mit einem Radfahrer im Straßenverkehr gehabt habe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.04.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig