Stand: 12.04.2022 13:04 Uhr Mann spendet 20.000 Euro an die Tierhilfe in Wolfsburg

Ein Spender hat bei der Tierhilfe in Wolfsburg 20.000 Euro in bar abgegeben. Zuvor hatte der Mann die Tierhilfe, die sich vor allem um vernachlässigte oder ausgesetzte Katzen kümmert, jahrelang immer wieder anonym mit Geld bedacht - und seine Spenden in der Redaktion der "Wolfsburger Nachrichten" abgegeben. Nun hat er einen Umschlag mit 20.000 Euro direkt bei der Tierhilfe vorbeigebracht. Offenbar hatte er zunächst ganz unverfänglich die Auffangstation des Vereins in Querenhorst (Landkreis Helmstedt) besucht und mit den Mitarbeitenden Kaffee getrunken, wie diese berichteten. Dann habe er plötzlich eine Tüte herausgeholt. Darin befanden sich die 20.000 Euro - in 200-Euro-Scheinen. Das Geld wird nun für die Behandlung erkrankter Katzen und für Futter verwendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 12.04.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere