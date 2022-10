Stand: 17.10.2022 15:24 Uhr Mann soll in Isenbüttel auf Schwager eingestochen haben

Im Landkreis Gifhorn ist ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft genommen worden. Er soll seinen Schwager in Isenbüttel lebensgefährlich verletzt haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Am Donnerstagabend soll es demzufolge zwischen dem Mann und seiner 31-jährigen Ehefrau zum Streit gekommen sein, woraufhin die Frau ihren 29-jährigen Bruder anrief. Als dieser in der Wohnung des Ehepaars eintraf, soll ihm sein Schwager am Oberkörper lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Der 29-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen laufen.

