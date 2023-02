Stand: 18.02.2023 17:08 Uhr Mann soll Minderjährige in Salzgitter vergewaltigt haben

Die Polizei in Salzgitter hat einen mutmaßlichen Vergewaltiger festgenommen. Der 20-Jährige soll sich auf einer privaten Feier in der Nacht auf Samstag an einer Minderjährigen vergangen haben. Der Mann sei noch in der Nacht vorläufig festgenommen worden, teilte ein Sprecher mit. Weitere Ermittlungen liefen. Das Opfer befinde sich in ärztlicher Behandlung. Weitere Informationen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

