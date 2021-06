Stand: 10.06.2021 10:51 Uhr Mann soll Mädchen tagelang in Wohnung festgehalten haben

Ein 24-Jähriger aus Holzminden soll eine 14-Jährige aus Nordhessen mehrere Tage in seiner Wohnung festgehalten haben. Nach Polizeiangaben fanden Beamte die Jugendliche nach Hinweisen ihrer Mutter in der Nacht zum Donnerstag. Den 24-Jährigen nahmen sie fest. Er stand laut Polizei bei seiner Festnahme unter Drogeneinfluss. Das Mädchen sei verletzt gewesen und habe ärztlich behandelt werden müssen. Zunächst hatte die Mutter die Polizei im Raum Kassel eingeschaltet und den Beamten Hinweise auf den 24-Jährigen in Holzminden gegeben. Die weiteren Einzelheiten und Hintergründe sind noch unklar.

