Stand: 06.03.2023 10:51 Uhr Mann soll 37-Jährige über Monate eingesperrt und gequält haben

Ein 52 Jahre alter Mann steht von heute an vor dem Landgericht Göttingen. Er soll eine 37-jährige Bekannte in seiner Wohnung eingesperrt und dort monatelang gequält haben. Laut Anklage lud er die Frau aus Serbien zunächst zu sich ein. Als sie im Spätsommer 2020 in Göttingen ankam, ließ er sie nicht mehr aus seiner Wohnung. Mehr als drei Monate lang soll der Angeklagte die Frau eingesperrt und körperlich und seelisch gequält haben. Laut Staatsanwaltschaft nahm der Mann der 37-Jährigen das Handy weg, bedrohte sie mit dem Tod und verletzte sie mit Messerstichen. Außerdem würgte, verprügelte und vergewaltigte er demnach die Frau. Die Polizei war dem mutmaßlichen Täter durch Zeugenhinweise auf die Spur gekommen. Polizeikräfte befreiten die Frau schließlich aus ihrer Lage. Dem Angeklagten drohen mindestens fünf Jahre Haft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.03.2023 | 06:30 Uhr