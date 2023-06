Stand: 27.06.2023 16:32 Uhr Mann ruft nach Streit Polizei - Kontrahent verrät Cannabis-Anbau

Ein 23-Jähriger in Northeim (Landkreis Göttingen) muss sich wegen einer Cannabis-Plantage in seiner Wohnung verantworten. Er hatte selbst die Polizei gerufen, nachdem er mit einem 18-Jährigen in Streit geraten war. Der Jüngere habe die Wohnung nicht verlassen wollen, teilte die Polizei mit. Als die Beamten dann eintrafen, verließ der 18-Jährige zwar freiwillig die Wohnung - allerdings nicht ohne vorher noch auf die Cannabis-Pflanzen hinzuweisen. Die beiden Wohnungsinhaber erwarte nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz, so die Polizei. Die Pflanzen - den Angaben zufolge eine einstellige Anzahl - wurde beschlagnahmt. Doch auch für den 18-Jährigen hat der Einsatz Konsequenzen: Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Laut Polizei wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Weshalb die beiden Männer sich überhaupt gestritten hatten, ist nicht bekannt.

