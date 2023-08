Stand: 28.08.2023 12:17 Uhr Mann läuft zu Fuß über A2 und verletzt Polizistin

Auf der A2 bei Peine hat ein Fußgänger einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Autofahrer hatten den auf dem Standstreifen laufenden Mann am Sonntagmittag gemeldet. Als die Beamten den 43-Jährigen stoppen wollten, eskalierte die Lage: Der abwesend wirkende Fußgänger habe zunächst drei Tüten auf den Boden fallen lassen, worin sich offensichtlich Betäubungsmittel befanden. Anschließend habe er damit begonnen, nach den Polizisten zu schlagen. Eine Beamtin wurde am Arm verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte. Erst als Verstärkung eintraf, sei es gelungen, den offensichtlich unter Drogen stehenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Der 43-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.08.2023 | 13:30 Uhr