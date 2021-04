Stand: 27.04.2021 07:37 Uhr Mann in Wolfsburg auf Straße getötet: Verwandte vor Gericht

Nach einer tödlichen Attacke in einer Straße in Wolfsburg müssen sich vier Männer ab heute vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Die Anklage wirft ihnen gemeinschaftlich begangenen Totschlag vor. Demnach sollen die vier Familienmitglieder im vergangenen September nach einem längeren Streit einen Verwandten mit Stahlketten und einem Messer traktiert haben. Der Mann starb noch am Tatort. Bei den Angeklagten handelt es sich um einen 46-jährigen Vater, seine beiden 24 Jahre alten Zwillingssöhne sowie den 25-jährigen Schwiegersohn.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.04.2021 | 06:30 Uhr